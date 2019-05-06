Тюменцев приглашают на праздничное гашение почты ко Дню Победы

Фото: УФПС Тюменской области

В центральном отделении почтовой связи Тюмени (ул. Республики, 56) проходит праздничное гашение почтовой продукции ко Дню Победы. Гашение проводится специальными штемпелями "С Днем Победы", "Счастливая весть" и "Посткроссинг".

Поставить оттиски памятных штемпелей на письмах и открытках можно по 12 мая 2019 года в специально выделенном окне центрального отделения почтовой связи. Конверты и открытки, марки на которых погашены памятным штемпелем, можно пересылать по почте наравне с обычной корреспонденцией как по территории России, так и за границу.

Тюменцам напоминают, что в среду, 8 мая, почтовые отделения работают по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час. 9 мая, в четверг, у всех почтовых отделений выходной день. В пятницу, 10 мая, отделения Почты России будут работать в соответствии с графиком субботы. 11 и 12 мая почтовые отделения будут работать по установленному графику.