В Ялуторовске проведут патриотическую акцию "Нет брошенных могил"

Традиционная патриотическая акция "Нет брошенных могил" пройдет в Ялуторовске 6 мая. Принять участие могут все желающие, для этого волонтеры и горожане отправятся на старое кладбище, где наведут порядок на могилах участников Великой Отечественной войны.

Как рассказала организатор акции Елена Петелина, родные погребенных здесь людей или умерли, или в силу преклонного возраста уже не могут следить за могилами. Поэтому волонтеры помогают навести здесь порядок в преддверии Дня Победы. А вкции примут участие подростки из муниципального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", а также участники патриотического движения Юнармия, пишет "Тюменская область сегодня".

"В 2011 году наведением порядка на могилах занималась военно-мемориальная команда, а спустя некоторое время на ее основе мы собрали "Волонтеров Победы", которые продолжили это благое дело. В 2018 году к акции впервые присоединились ребята-юнармейцы", - отметила Елена Петелина.

Добровольцы в течение всего года моют и красят памятники, собирают мусор, срезают поросль, высаживают и поливают на могилах цветы. Кроме того, к юнармейцам и "Волонтерам Победы" присоединяются депутаты, коллективы организаций и учреждений Ялуторовска.

В этом году все желающие также могут присоединиться, приехав на старое кладбище с метлами, граблями, хозяйственными перчатками и мешками для мусора. Также понадобятся ведра с водой и тряпки. Начало акции в 14 часов.