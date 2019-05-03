В честь Дня Победы ялуторовчане запустят в небо воздушных змеев

Конкурс воздушных змеев "Выше радуги" пройдет в Ялуторовске около спорткомплекса "Юбилейный" в День Победы. Он станет частью насыщенной праздничной программы.

Как пишет "Тюменская область сегодня", утром 9 мая в каждом селе Ялуторовского района пройдут митинги, а к полудню 28 делегаций от жителей разных сел и организаций соберутся на большой праздник в сквере Памяти и воинской славы села Памятного.

Организаторы готовят программу с концертными номерами, аттракционами и полевой кухней. Торжественное действо начнется с шествия делегаций и участников акции "Бессмертный полк" от школы Памятного до сквера, затем состоится митинг и возложение цветов к подножию алой звезды.

К празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне активно готовятся жители Ялуторовского района.

В преддверии праздника в районе стартовали патриотические акции "Подари улыбку ветерану" и "Синий платочек". Перед праздником делегация из 14 ветеранов побывает на торжественном приеме у губернатора Тюменской области Александра Моора.