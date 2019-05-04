Тюменские студенты делают оригинальные фотографии в строительной каске

Фото организаторов форума "Утро"

Студенты Института социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета и Института геологии и нефтегазодобычи Тюменского индустриального университета приняли участие в необычной акции. В корпусах этих вузов разместили фотобудку, где студенты могли сделать снимки в строительной каске с надписью "Create" и защитных очках.

Фотокарточки, которые выдавал автомат, также информировали студентов о форуме уральской молодежи "Утро-2019". Так, на снимках появлялись предсказания: "На форуме YТРО ты найдешь...". Варианты разные: решить завести кота, переехать в Курган, начать учить китайский, найти идею для бизнеса, любовь, обрести друзей, выиграть грант и другое.

Акция продолжится до конца мая, в ней также примут участие студенты Тюменского государственного медицинского университета, Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Фотобудка будет размещаться в разных корпусах Тюменского государственного университета и Тюменского индустриального университета, пишет "АиФ в Западной Сибири".

Напомним, форум "Утро-2019" пройдет на базе Тюменского президентского кадетского училища с 20 по 30 июня. Первая смена будет региональной, вторая – федеральной. В форуме участвует молодежь Уральского федерального округа, а также 50 ребят из других регионов страны. Регистрация проходит на сайте форумутро.рф.