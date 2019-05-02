В Тюмени перенесли начало салюта в честь Дня Победы

Большой праздничный фейерверк "Салют Победы" будет проходить в Тюмени традиционно 9 мая, однако его начало перенесли на час раньше. Салют начнется в 22:00 на территории фанерного завода, возле набережной Туры.

Полюбоваться красотой фейерверка можно будет с любого места на набережной или с прилегающих окрестностей. Как отметил заместитель директора департамента культуры города Тюмени Роман Мусихин, решение по изменению времени было принято для удобства горожан.

"В 22 часа уже достаточно темно, поэтому салют будет виден в небе, при этом тюменцам будет проще добираться домой после его окончания", - объяснил он.

Организацией "Салюта Победы" занимается центр культуры и творчества "Тюмень". Праздничные залпы будут продолжаться в течение 9 минут без музыкального сопровождения, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".