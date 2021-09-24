В Тобольске в честь открытия аэропорта объявили улетный weekend и праздничный салют

В честь открытия аэропорта имени Семена Ремезова в Тобольске 25 сентября организовали большую культурную и развлекательную программу мероприятий, которая завершится праздничным салютом.

В течение дня концерты, мастер-классы и интерактивы будут проходить в различных локациях города, а те, кому посчастливилось записаться на экскурсии, смогут первыми оценить аэропорт и современные интерьеры аэровокзала.

Площадка в саду Ермака будет посвящена эпохе освоения Сибири. Там пройдет концерт с участием лучших творческих коллективов региона, мастер-классы по изготовлению открыток и игровых народных славянских кукол и попробовать чай из самовара.

Территория кремля станет тематической площадкой "Эпоха Романовых" и интерактивами "Бал Екатерины", "Небесная жар-птица", "Тобольские маршруты", "Химия полёта". Гостям также обещают катание в каретах, самовар с бесплатным горячим чаем и выставку "Чемоданное настроение". В гостином дворе также пройдут мастер-классы, а в круглой башне Гостиного двора и водонапорной башне откроется книжный фестиваль-магазин "Книги в городе".

У фонтана на Центральной площади - "Эпоха индустриализации". Здесь откроют инфокафе "Привет, Москва! — Привет, Тобольск!", а в 13:00 начнутся химическое шоу, будет работать авиасимулятор и VR-аттракционы.

Эпоха сибирского купечества будет представлена на Базарной площади. Там пройдут

ярмарки сибирских угощений и декоративно-прикладного творчества, катание в каретах и уличные спектакли.

В тематическом парке "Тобол" гостей ждёт интерактивно-развлекательная программа на съемочной площадке фильма с декорациями XVII-XVIII века, примеркой костюмов, которые использовались в кино.

Подробное расписание программы здесь.