Будущие солдаты получат письма от тюменских кадет

Воспитанники Тюменского президентского кадетского училища написали напутственные письма призывникам в рамках социальной акции "Напиши солдату".
Социальный проект направлен на формирование нравственных чувств, любви к Родине и гордости за нее, готовности защищать и оберегать нашу страну. Цель акции – поднятие духа и эмоциональная поддержка солдат, которые несут службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пишет "Тюменская линия".
"В письмах кадеты рассказали о своей жизни в училище. Ребята отметили, что гордятся своей Родиной и хорошо знакомы с дисциплиной. В каждом послании восьмиклассники поддержали защитников Отечества, находящихся на службе, и пожелали им успехов", – рассказала педагог-организатор восьмого курса Татьяна Амосова.
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