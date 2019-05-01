Будущие солдаты получат письма от тюменских кадет

17:14 01 мая 2019
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Фото - tpku.mil.ru

Воспитанники Тюменского президентского кадетского училища написали напутственные письма призывникам в рамках социальной акции "Напиши солдату".

Социальный проект направлен на формирование нравственных чувств, любви к Родине и гордости за нее, готовности защищать и оберегать нашу страну. Цель акции – поднятие духа и эмоциональная поддержка солдат, которые несут службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пишет "Тюменская линия".

"В письмах кадеты рассказали о своей жизни в училище. Ребята отметили, что гордятся своей Родиной и хорошо знакомы с дисциплиной. В каждом послании восьмиклассники поддержали защитников Отечества, находящихся на службе, и пожелали им успехов", – рассказала педагог-организатор восьмого курса Татьяна Амосова.

Теги: кадетское училище , кадеты , патриотизм , ТПКУ
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