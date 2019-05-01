Пожарить шашлык в Тюмени на бесплатных мангальных зонах

Излюбленный вид отдыха многих тюменцев в теплое время – пикник с шашлыками, устроить его можно на специальных бесплатных мангальных зонах, которых в городе несколько.

К услугам жителей и гостей города доступны мангальные зоны в Гилевской роще, у автодрома ВОА по Ялуторовскому тракту, в микрорайоне Лесной, на Верхнем бору, в Метелево, в лесном массиве за ДК "Водник" и напротив главного входа ТЭЦ-2, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Это лишь несколько самых популярных мест. Напомним, что сегодня, 1 мая на базе отдыха "Кулига-парк" состоится фестиваль-пикник "Битва шашлыков". Участие бесплатное! Гости посоревнуются в приготовлении и подаче шашлыка, а для детей будет организована развлекательная программа с веселым аниматором и творческие мастер классы.

На тюменской базе отдыха "Верхний бор" 2 мая можно будет не только искупаться в горячих источниках, но и поучаствовать в открытии шашлычного сезона – 2019. Гостей ждет концертная и конкурсная программа, розыгрыш, выставка спортивных машин, творческие мастер-классы и многое другое.