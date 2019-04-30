1 мая в центре Тюмени ограничат движение

На время проведения праздничных мероприятий завтра, 1 мая, в Тюмени будет ограничено движение транспорта по улице Республики:
— с 9.30 от ул. Холодильной до ул. Орджоникидзе. По мере прохождения колонны движение через перекрестки будет открываться поэтапно;
— с 10.30 от ул. Мельникайте до ул.Холодильной;
— с 11.00 от ул. Холодильной до ул. Володарского.
По мере прохождения колонны движение через перекрестки будет открываться, планируемое окончание ограничений — 12.00, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
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