В Тюмени автомойку оштрафовали за сбросы в почву

В Тюмени в природоохранную прокуратуру поступило сообщение о том, что автомойка на улице Тимофея Чаркова не соблюдает требования по обращению с отходами.

Обратившийся в правоохранительные органы тюменец рассказал, что из септика автомойки "Тура" насосом осуществляется откачка сточных вод на почву.

Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов вода от мойки узлов, деталей автомобильного транспорта относится к отходам 4-го класса опасности, осадок сточных вод мойки автомобильного транспорта относится к отходам 5-го класса опасности. В отношении собственника автомойки ООО "ФортунаАвто" и его гендиректора были возбуждены административные дела, в результате они были оштрафованы на общую сумму 60 тыс. рублей.

Двум дежурным операторам автомойки объявили выговоры. Сброс сточных вод на почву был прекращен, почву очистили, сообщает Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура.