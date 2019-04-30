В Тюмени автомойку оштрафовали за сбросы в почву

10:26 30 апреля 2019
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Фото: pixabay.com

В Тюмени в природоохранную прокуратуру поступило сообщение о том, что автомойка на улице Тимофея Чаркова не соблюдает требования по обращению с отходами.

Обратившийся в правоохранительные органы тюменец рассказал, что из септика автомойки "Тура" насосом осуществляется откачка сточных вод на почву.

Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов вода от мойки узлов, деталей автомобильного транспорта относится к отходам 4-го класса опасности, осадок сточных вод мойки автомобильного транспорта относится к отходам 5-го класса опасности. В отношении собственника автомойки ООО "ФортунаАвто" и его гендиректора были возбуждены административные дела, в результате они были оштрафованы на общую сумму 60 тыс. рублей.

Двум дежурным операторам автомойки объявили выговоры. Сброс сточных вод на почву был прекращен, почву очистили, сообщает Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура.

Теги: природопользование , прокурорская проверка , штрафы
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