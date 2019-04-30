В Тюмени автомойку оштрафовали за сбросы в почву

В Тюмени в природоохранную прокуратуру поступило сообщение о том, что автомойка на улице Тимофея Чаркова не соблюдает требования по обращению с отходами.
Обратившийся в правоохранительные органы тюменец рассказал, что из септика автомойки "Тура" насосом осуществляется откачка сточных вод на почву.
Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов вода от мойки узлов, деталей автомобильного транспорта относится к отходам 4-го класса опасности, осадок сточных вод мойки автомобильного транспорта относится к отходам 5-го класса опасности. В отношении собственника автомойки ООО "ФортунаАвто" и его гендиректора были возбуждены административные дела, в результате они были оштрафованы на общую сумму 60 тыс. рублей.
Двум дежурным операторам автомойки объявили выговоры. Сброс сточных вод на почву был прекращен, почву очистили, сообщает Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура.
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