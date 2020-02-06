В регионе выявили почти 1,5 тысячи нарушений в сфере охраны окружающей среды

В 2019 году в Тюменской области прокуратурой было выявлено 1467 нарушений в сфере охраны окружающей среды и природопользования. К дисциплинарной ответственности привлечено 347 лиц, к административной 228, возбуждено 40 уголовных дел.

Так, областная прокуратура установила, что ФГБНУ "Госрыбцентр" предоставило в Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства недостоверные сведения о добыче (вылове) водных биоресурсов. Надзорное ведомство возбудило в отношении заместителя директора по науке дело об административном правонарушении по ч.2 ст.8.37 КоАП РФ (нарушение правил, регламентирующих рыболовство). Нижнеобское управление подвергло должностное лицо штрафу в размере 20 тыс. рублей.

"Особое внимание уделялось возмещению причиненного природе ущерба. Суды по искам прокуроров Вагайского, Викуловского, Исетского, Упоровского районов, Тобольского и Ялуторовского межрайонных прокуроров, Тюменского межрайонного природоохранного прокурора вынесли решения о взыскании с виновных лиц более 148 млн рублей в счет возмещения ущерба природе", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.