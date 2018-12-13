В Тюменском районе пять компаний оштрафовали за нарушение природоохранного законодательства

Нарушения при разведке и разработке месторождений полезных ископаемых в Тюменском районе выявила природоохранная прокуратура в деятельности пяти предприятий.

Больше всех нарушений допустило ООО "Инвестдорстрой". Компания с несоблюдением технического проекта добывала песок на участке недр "Винзилинский".

На участке работало пять экскаваторов вместо двух, заявленных проектом. Площадка с контейнерами для сбора отходов не имела твердого покрытия, не было поддонов для заправки техники, специальных емкостей для пролитых ГСМ, участок был захламлен строительным мусором. Допускались нарушения правил пожарной безопасности в лесах. Также ООО "Инвестдорстрой" самовольно заняло лесной участок площадью более 1,2 тысяч квадратных метров, сдвинув на него песок и порубочные остатки.

По результатам рассмотрения административных дел компания была оштрафована на 600 тыс. рублей, а начальника карьера — на 70 тыс. рублей.

Еще четыре компании — ООО "Вектор, ООО "Веста", ООО "СИСТЕМА-ПЛЮС" и ООО "Ренессанс Индастриз", а также их руководители были оштрафованы за выявленные нарушения. Общая сумма штрафов для пяти компаний и их должностных лиц составила 1 млн 950 тыс. рублей. В адрес руководителей внесены представления об устранении нарушений закона, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.