Тюменская организация нанесла вред окружающей среде на 4,5 млн рублей

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении директора организации, допустившего нарушение правил охраны окружающей среды при разработке и эксплуатации карьера для добычи песка и суглинка по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

В департаменте недропользования и экологии Тюменской области организация получила лицензию на разведку и добычу песка и суглинка в Ярковском районе — на участке недр местного значения "Урочище Дуброва". Лицензионный участок имел категорию земли сельскохозяйственного назначения и подлежал разработке только после перевода в категорию промышленных земель.

При этом, по версии следствия, руководитель организации, действуя в нарушение норм земельного законодательства и законодательства об охране окружающей среды, без изменения категории участка осуществил разработку и эксплуатацию карьера по добыче песка и суглинка площадью, не менее 17 446 м².

"В результате незаконных действий наступили тяжкие последствия, выразившиеся в изменении первоначального ландшафта, в уничтожении растительного и почвенного покрова земель сельскохозяйственного назначения, технологической деградации земель", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Вред, причиненный окружающей среде, составил более 4,5 млн рублей.