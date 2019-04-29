"Тюмень Водоканал" оштрафовали за строительство станции без разрешения

Арбитражный суд Тюменской области оштрафовал ООО "Тюмень Водоканал" на 250 тыс. рублей за возведение объекта капитального строительства без разрешения. Нарушение было выявлено в ходе прокурорской проверки.

В октябре 2018 года "Тюмень Водоканал" заключил с подрядной организацией договор на строительство сливной станции перед канализационно-очистными сооружениями.

"При этом разрешения на строительство объекта на момент прокурорской проверки у "Водоканала" не было, а работы вовсю велись", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. После этого разрешение на строительство было получено.