Волонтеры-медики проедут по районам Тюменской области в рамках акции "Добро в село"

Всероссийская акция "Добро в село" в Тюменской области стартует с 30 апреля. Первым пунктом для волонтеров-медиков станет Карачинский ФАП Тобольского района. Затем десант добровольцев побывает в фельдшерских пунктах других районов юга региона.

Как рассказала заместитель начальника управления по воспитательной и внеучебной работе Тюменского государственного медицинского университета Инга Некрасова, в 2019 году акция "Добро в село" пройдет в 11 ФАПах Тюменской области. В прошлом году участие принимали лишь восемь фельдшерских пунктов.

Всего в федеральном проекте будет задействовано более 100 волонтеров-медиков. К ним присоединятся студотряды из Тюменского индустриального университета. Акция продлится с апреля по октябрь – это время, когда можно активно заниматься благоустройством, озеленением.

Десант волонтеров в 2019 году помимо Карачинского ФАПа, в Тобольском районе посетит села Верхние Аремзяны, Октябрьское, Бизинское. В Ишимском районе - Прокуткино, Неволино. В Абатском районе волонтеры проведут акцию "Добро в село" в ФАПе Тушнолобово в июле. В октябре побывают в Салаирке и Нариманово Тюменского района, пишет ИА "Тюменская линия".

"Традиционно волонтеры-медики будут проводить скрининг, профилактическую работу, в том числе со школьниками. Примерно 10 волонтеров будут участвовать в каждом выезде. В некоторых населенных пунктах задействуют местные отделения волонтеров-медиков. Так, в Тобольске и Ишиме есть филиалы медколледжа, в Тюменский район поедут волонтеры ТюмГМУ из регионального штаба", - пояснила Инга Некрасова.