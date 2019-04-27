Тюменцы сдали более 10 тонн макулатуры

Более 10 тонн макулатуры сдали тюменцы в рамках акции "Круговорот жизни". Взамен участники получат около 300 саженцев бальзамической пихты и колючей голубой ели.

Сбор макулатуры проходил с 1 марта, проект активно поддержали 64 участника. Рекордные 250 килограммов макулатуры собрали ученики и учителя школы №32 из Антипино, пишет "Вслух.ру".

В дальнейшем макулатуру (старые газеты, журналы, листовки, офисную бумагу, картон и т.д.) можно будет сдать на акциях по сбору вторсырья, в специальные баки для раздельного сбора мусора, в пункты приема. Ненужные книги и периодику - принести в книгообменники.