Программу капремонта домов в Тюмени усилят вдвое

Более 800 домов планируют отремонтировать в Тюмени в рамках реализации второго краткосрочного плана капремонта, рассчитанного на 2018-2020 годы, что вдвое больше, чем было отремонтированного за 2015-2018 годы.

Как сообщает "Вслух.ру", чтобы достичь поставленной цели, городские власти планируют увеличить число подрядных организаций, занятых капитальным ремонтом.

Среди мер, которые администрация Тюмени предприняла для привлечения подрядчиков, - упрощение схемы расчета за выполненные работы. Во-первых, срок расчета сокращен до десяти дней после сдачи объекта. Во-вторых, Фонд капитального ремонта выплачивает подрядчику 100% средств за проделанную работу. Прежде Фонд выплачивал сразу только свою часть, это 80% от общей суммы. 20%, которые полагались подрядчику в качестве доли, выплачиваемой за счет регионального бюджета, приходилось ждать длительное время.