Креативные эксперты из Тюмени поделятся опытом с курганской молодежью

Фото организаторов форума "Энергия Зауралья"

Успешные и креативные тюменцы выступят экспертами на областном молодежном форуме "Энергия Зауралья", который пройдет в Кетовском районе Курганской области с 30 апреля по 2 мая. В их числе - лидер программы патриотического воспитания "Достойный выбор" Максим Шереметьев, руководитель продюсерского центра "Баzа", выпускник ГИТИСа Андрей Зубов и представитель дирекции Союза экстремальных видов спорта Александр Колыхаев, пишет "Тюменская линия".

Мероприятие объединит около 300 молодых людей: активистов образовательного проекта "Энергия Зауралья - Школа Команды 45" и финалистов конкурса молодежного управленческого резерва "Команда Урала".

Форум, который предыдущие годы назывался "Зауралье", на этот раз пройдет в новом формате. Это будет другая программа, другие акценты и другие категории участников. Неизменным останется насыщенный образовательный блок и интересные встречи, сообщают организаторы.

Одна из главных задач форума — поиск новых решений для тех актуальных задач, которые стоят перед молодыми активистами. Все встречи проведут квалифицированные эксперты из регионов Уральского федерального округа. Они помогут молодым зауральцам прокачать свои компетенции, а также увидеть новые инструменты развития в труде и творчестве. Для молодых людей будут организованы тематические практикумы и кейсы, деловые интеллектуальные игры, тренинги, а также неформальное общение в рамках всероссийского проекта "Диалоги на равных".

Ожидается, что гостями форума станут врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, руководитель департамента регионального развития Фонда президентских грантов Наталья Алиева, а также авторы и актеры команды КВН "Вятка" - чемпиона Высшей лиги КВН.