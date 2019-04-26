Более 270 проектов заявилось на битву стартапов Innoweek-2019

Завершился прием заявок на битву стартапов III инновационного форума Innoweek, который пройдет с 21 по 24 мая в Тюменском технопарке. На конкурс поступило более 270 заявок от проектов из России и ближнего зарубежья. По итогам будет определен список финалистов, в который войдут 50 лучших высокотехнологичных проектов.

Центральным событием форума станет панельная дискуссия с участием федеральных экспертов. Мнением о том, как должна выглядеть современная экосистема для развития и поддержки инноваций, поделятся вице-президент фонда "Сколково" Олег Дубнов, исполнительный директор НТЦ "Газпром нефть" Алексей Говзич, директор по развитию компании Skyeng Александр Ларьяновский и генеральный директор ООО "НЦ ТЕХНОСПАРК" Денис Ковалевич. Модератором дискуссии выступит директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов.

Большое внимание в повестке форума предполагается уделить вопросам развития проектов на основе технологий искусственного интеллекта. Отдельный день форума будет посвящен технологиям виртуальной и дополненной реальности.

Участие в форуме Innoweek-2019 бесплатное. Зарегистрироваться можно на сайте innoweek.ru.