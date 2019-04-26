Тюменcкий конкурс "Народный кутюрье-2019" стал межрегиональным

Фото предоставлено организаторами проекта

Финал конкурса "Народный Кутюрье" объединил 33 участника из Тюмени, Тобольска, Нижнего Тагила, Омска и других городов.

Проекту три года, но за пределы региона он вышел впервые. Участвовали в нем как профессиональные дизайнеры, так и самоучки в возрасте старше 14 лет В течение двух месяцев конкурсанты посещали мастер-классы, ворк-шоп и работали над коллекциями.

Оценивались образы в пяти номинациях: "Модная женская одежда", "Модная детская одежда", "Молодой кутюрье", "Модный аксессуар" и "Театр моды". В коллекциях дизайнеров можно было увиджеть вариации на тему образа Керри Бредшоу, павлопосадские платки, патриотическая линейка "Пофигу мороз", посвящение собору Парижской Богоматери – это и многое другое.

"Самым экстравагантным стало направление "Театр Моды". Здесь один образ оказался ярче другого. Особенно запомнилась зрителям коллекция "Я в Сибири рос" от Ольги Кукуевой. Презентация вызвала овации. Подборка компиляций на некоторых ее моделях была впечатляющая. Чего только стоило сочетание тюменского ковра и портрета Сергея Собянина на одной из толстовок", - отмечает директор АНО "Культура Сибири", учредитель конкурса "Народный кутюрье" Ирина Аверина.

Интересная тематика была у коллекции "Священная птица стерх" от тюменки Валентины Худи. Линейка посвящена вымирающему виду птиц, а также традициям малочисленных народов Севера, которые постепенно стираются и заменяются новыми.

Жюри, в состав которого вошли автор идеи и организатор "Народного кутюрье" Ирина Аверина, а также тюменские дизайнеры, призеры и победители модных российских конкурсов Анжелика Белозерова, Ирина Диво и Анжела Савельева пришлось сделать нелегкий выбор и огласить победителей. Ими стали:

- в номинации "Модная женская одежда": Homiak Street, Ирина Филатова и Александра Тихонова, коллекция "Кричи-не кричи". Нижний Тагил,

В номинации "Театр Моды": Ольга Кукуева, коллекция "Я в Сибири рос" Тюмень,

- в номинации "Модная детская одежда": Маргарита Железнякова, коллекция "Small Riders" Тюмень,

- в номинации "Молодой Кутюрье": Юлия Кирпичникова, Многопрофильный Техникум Индустрии питания, коммерции и сервиса, коллекция "Пробуждение", г.Тюмень,

- в номинации "Модный Аксессуар": Екатерина Севрюгина, коллекция "Движение".