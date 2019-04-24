Тюменские журналисты покрасили скамейки в своем сквере

12:02 24 апреля 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
фото - https://vk.com/tmnourhome

Тюменские обозреватели, корреспонденты, видеооператоры и фотографы провели в свере Журналистов весенний субботник, обновив внешний вид лавок и урн.

За зиму лавочки в сквере успели обветшать. Чтобы свежая краска ложилась ровнее и держалась дольше, журналисты предварительно ошкурили поверхности, а потом покрасили их в желтый цвет. Железные урны обновили в черном.

Краской, перчатками и щетками для снятия старой краски добровольцев обеспечила Управа Восточного административного округа.

Остальные горожане смогут присоединиться к общегородскому субботнику 27 апреля. желающие самостоятельно участвовать в работе по наведению чистоты, могут обратиться в службу заказчика округа для определения места их участия, сообщает администрация города.

﻿
1/3

Теги: субботник
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2019