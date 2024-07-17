Общегородской субботник пройдет в Тюмени 20 июля

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20 июля в Тюмени пройдёт очередной общегородской субботник, цель - навести порядок на улицах и во дворах ко Дню города, который празднуется 27 июля, сообщает департамент городского хозяйства администрации города Тюмени.

Время проведения субботника – с 9 до 13 часов. Администрация Тюмени приглашает присоединиться к неравнодушным землякам и убрать территорию у своего дома, подъезда, предприятия. Можно также поучаствовать в акциях по наведению чистоты и порядка в городских парках и скверах. В период проведения летнего субботника рекомендуются следующие виды работ: уборка территории от мусора, сгребание скошенной травы, ремонт и покраска малых архитектурных форм, вырезка поросли.

Подать заявку на участие в городском субботнике может каждый горожанин. Для этого необходимо обратиться в Службу заказчика по благоустройству по телефонам:

- Центрального административного округа: 35-34-74, 8-919-920-07-30;

- Восточного административного округа: 51-02-77;

- Ленинского административного округа: 20-90-93; 20-63-75; 20-25-07;

- Калининского административного округа: 43-61-92, 43-23-89.