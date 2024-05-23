В Тюменской области провели 184 субботника у памятников истории и культуры

10:00 23 мая 2024
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Подведены итоги ежегодной акции "Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры" в Тюменской области за 2024 год.

Так, в двадцати трёх муниципальных образованиях Тюменской области в рамках акции проведено 184 субботника, в которых приняло участие 2292 добровольца.

Отметим также и то, что ряд проведённых субботников сопровождался лекциями об объектах культурного наследия, на территориях которых проводились мероприятия, что способствовало просветительскому значению акции.

Теги: субботник
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