В Тюменской области провели 184 субботника у памятников истории и культуры

Подведены итоги ежегодной акции "Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры" в Тюменской области за 2024 год.
Так, в двадцати трёх муниципальных образованиях Тюменской области в рамках акции проведено 184 субботника, в которых приняло участие 2292 добровольца.
Отметим также и то, что ряд проведённых субботников сопровождался лекциями об объектах культурного наследия, на территориях которых проводились мероприятия, что способствовало просветительскому значению акции.
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