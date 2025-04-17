Большинство муниципалитетов Тюменской области упразднят сельские поселения и станут округами

Тюменская областная дума поддержала законодательные инициативы 19 из 20 муниципальных районов Тюменской области о переходе на одноуровневую систему управления, главы районов и большинство выступающих депутатов отметили, что это это позитивно скажется на социально-экономическом развитии муниципалитетов.

Предстоящие изменения пояснил глава Абатского района Игорь Васильев:

У нас сегодня существует 11 муниципальных образований - сельских поселений, 11 бюджетовсельских поселений, 11 дум сельских поселений и 11 сельских администраций. После преобразования у нас будет единый Абатский муниципальный округ. После преобразования устанавливается так называемый переходный период, когда будут формироваться исполнительные органы местного самоуправления. Структура органов местного самоуправления будет предполагать на территориях ныне существующих муниципальных образований наличие структурных подразделений администрации Абатского муниципального округа. То есть доступность органов местного самоуправления будет обеспечена работой территориальных органов местного самоуправления муниципального округа. Поменяется лишь только их название. Сейчас это администрация сельского поселения. Структура и штатное расписание предполагается оставить на том уровне, какой сейчас. То есть доступность и работа органов местного самоуправления будет обеспечена именно этими структурными подразделениями.

Депутаты отметили, что в регионе есть успешная практика реализации одноуровневой системы управления - в Заводоуковском муниципальном округе она действует двадцать лет, в Голышмановском муниципальном округе - с 2018 года.

Исключение из озвученного списка инициатив на думе - Тобольский район.