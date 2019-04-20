Вложение средств в покупку земли на Самуи - это инвестиции высокой ликвидности

Villa Icon - реализация проекта компанией «Karma Villas»

Откройте любую общедоступную государственную статистику роста рынка недвижимости тайского королевства и вы увидите четкую стабильность планомерного роста. Почему? Страна имеет очень низкие показатели уровня инфляции, занимает одни из лидирующих позиций в оценке экономических показателей среди стран АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион), а также демонстрирует очень высокие темпы индустриализации и развития инфраструктуры и логистики, кроме того, является лидером региона по туризму. Все это является благодатной почвой для привлечения международных инвестиций и демонстрирует огромную заинтересованность и большое доверие со стороны бизнеса и предпринимателей Китая, США и основных экономик Европейского союза.

Если присмотреться к общей тенденции приобретения земельных участков для их дальнейшего развития, то четко прослеживается ее динамика роста. Это отнюдь не для голословности - Вы легко это оцените сами из статистики! Все дело в широком спектре возможностей, которые появляются у собственника с позиции дальнейшего развития бизнес-идеи. Давайте их рассмотрим подробнее, применительно к нашей ситуации на рынке недвижимости острова Самуи:

• Самый простой и менее энергозатратный "бизнес-план" - последующая перепродажа приобретённой земли. Здесь на чаше весов "ликвидность-время" Ваша прямая выгода может доходить до 10-15% годовых.

• Второй вариант - покупка большого участка, обустройство коммуникаций и дорог, деление на небольшие участки под частные виллы и продажа участков. Срок проекта: 1-2 года. Прибыль: до 40-60%.

• Ну и наконец, самый распространённый бизнес-проект связанный с инвестициями в приобретении земли - это конечно самостоятельная застройка купленного участка. Здесь модель вариантов ограничивается лишь рамками Вашей фантазии: дом, вилла, резорт, отель и т.д. Стоимость готового объекта в два раза превышает затраты на покупку земли и его постройку. Кроме того, ведь Вы можете сдавать в аренду построенную недвижимость, будь то вилла или кондоминиум с апартаментами и обеспечивать себе стабильный доход. Подобный план инвестиций является прочным залогом для многолетнего ведения бизнеса на острове Самуи и в Таиланде в целом.

Одним словом, начав с инвестиций в участок собственной земли, Вы можете успешно достичь стабильного дохода и реализовать свои амбиции до полномасштабного бизнеса на тропическом острове Самуи!

Теперь о том как купить участок земли на Самуи.

Для того чтобы купить землю на Самуи существует два варианта, которые делают из Вас полностью законного владельца земли в тайском государстве:

• “Leasehold” - долгосрочная аренда с правом пролонгации. В данном случае Вы становитесь собственником земли на 30 лет с двукратной возможностью продления ещё на 30 лет, что в сумме даёт владение участком на 90 лет.

• “Freehold” - права собственности на земельный участок оформляются на тайскую компанию, где Вы являетесь учредителем и директором.

Резюмируя хочется отметить что наша компания "Karma Villas" разрабатывает инвестиционные проекты под ключ:

• Юридическое сопровождение при проведении сделки по купле-продаже;

• Подбор земельного участка и разработка концепции проекта;

• Ведение архитектурного и инженерного проекта;

• Управление строительством и авторский надзор;

• Обеспечение возврата инвестиций;