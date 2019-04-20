Уватский район готовится к празднованию Дня Победы

Детский велопробег, концерты и акция "Бессмертный полк" пройдут в Уватском районе Тюменской области в рамках празднования Дня Победы.

Передвижной клуб Уватского района в День Победы планирует дать концерты в семи малых деревнях, включая Малый Нарыс, Сергеевку и Яр.

Семь концертов в малых деревнях даст передвижной клуб Уватского района в День Победы, сообщает администрация муниципалитета. Детский велопробег пройдет в Солянке 2 и 7 мая. А для жителей правобережного Увата впервые 9 мая организуют праздничный концерт на площади физкультурно-оздоровительного комплекса, пишет "Тюменская линия".

В Домах культуры будут оборудованы тематические фотозоны. Также идет подготовка к акции "Бессмертный полк". Оформить фотографию можно во всех библиотеках, а распечатать на цветном принтере – в библиотеках Уват, Демьянки и Туртаса.

"Четыре ветерана Уватского района примут участие в торжественном приеме губернатора, – рассказала начальник межрайонного управления социальной защиты населения Оксана Золотавина. – Кроме того к празднику установлена единовременная помощь в денежной форме. Ее получат 179 граждан. Выплата будет произведена в апреле".

Добавим, в Уватском районе проживают 92 ветерана, из них 79 тружеников тыла, два бывших несовершеннолетних узника фашистских концлагерей, житель блокадного Ленинграда и один участник войны.