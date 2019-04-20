В Тобольске город обяжут оформить пять кладбищ себе в собственность

Администрации Тобольска предстоит оформить в муниципальную собственность земельные участки под пятью городскими кладбищами. Накануне суд удовлетворил соответствующий иск прокуратуры.

Проверку соблюдения законодательства о погребении и похоронном деле провела Тобольская межрайонная прокуратура. Было установлено, что городская администрация до сих пор не оформила в муниципальную собственность участки под пятью кладбищами, в том числе на старейшем Завальном кладбище. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.