В Тобольске город обяжут оформить пять кладбищ себе в собственность

17:13 19 апреля 2019
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Администрации Тобольска предстоит оформить в муниципальную собственность земельные участки под пятью городскими кладбищами. Накануне суд удовлетворил соответствующий иск прокуратуры.

Проверку соблюдения законодательства о погребении и похоронном деле провела Тобольская межрайонная прокуратура. Было установлено, что городская администрация до сих пор не оформила в муниципальную собственность участки под пятью кладбищами, в том числе на старейшем Завальном кладбище. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.

Теги: кладбище , проверки , Тобольск
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