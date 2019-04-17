В музее Словцова прочтут лекцию "От символизма к Врубелю. Поэтика искусств"

Увлекательная лекция для всех желающих состоится в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) 18 апреля в 18:00, вход свободный, сообщили в пресс-службе тюменского музейно-просветительского объединения.

Уже в этот четверг тюменцев ждут в музее Словцова на встречу "От символизма к Врубелю. Поэтика искусств". Лекцию прочтет Геннадий Вершинин — заслуженный деятель искусств России, кандидат искусствоведения, профессор кафедры средового дизайна ТГИК, академик Национальной академии дизайна.

Лекция будет сопровождаться мультимедийными материалами, обсуждением жизненных ситуаций. Лектор представит свои размышления на эту тему и ответит на вопросы слушателей.

В середине XIX века во французской поэзии появилось новое явление — "символизм", создавшее художественный язык, основанный на приёмах синестезии. Он получил свое развитие в искусстве В. Серова и М. Врубеля, художников "Мира искусства", "Голубой розы", а также в советской архитектуре и дизайне 1920-х годов.