В Тюменской области выбрали лучших педагогов

Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Результаты конкурса "Педагог года Тюменской области — 2019" оглашены в Тюмени. Статуэтки "пеликанов" и ленты победителей получили шесть лучших специалистов региона.

Звание "Учитель года" присудили учителю физики школы №88 Тюмени Виталию Ерохину. Теперь ему предстоит выступить на всероссийском конкурсе.

В номинации "Дебют года" победила учитель русского языка и литературы тюменской школы №48 Полина Глазунова.

Лучшим дефектологом Тюменской области стала Елена Брылина из детсада №133. Эти номинации ввели в этом году впервые. Лучшим педагогом-психологом стала Раиса Кузнецова из детского сада №3.

В номинации "Мастер года" победила преподаватель Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса Мария Соснина. Среди воспитателей лучшей была признана Залия Шаяхметова из Каскаринского детского сада.

Как сообщили в департаменте образования администрации Тюмени, кроме Виталия Ерохина на всероссийских состязаниях среди педагогов выступят победители победителей в номинациях "Психолог года", "Дефектолог года" и "Воспитатель года".