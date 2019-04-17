Главный дирижер Тюменского филармонического оркестра приглашает на уникальный концерт

Фото: пресс-служба ТКТО

Маэстро Евгений Шестаков приглашает гостей и жителей города на концерт Тюменского филармонического оркестра 21 апреля.

"Хотелось бы, чтобы тюменцы по достоинству оценили мастерство своего оркестра в окружении знаменитых столичных коллективов. ТФО, как метеор, ворвался в российское симфоническое исполнительство и очень достойно представляет Тюмень на филармонической карте России", — отметил дирижер.

В программе 21 апреля зрителя услышат Симфонию № 6 Петра Чайковского - "Патетическую" сонату и Концерт для скрипки с оркестром Людвига ван Бетховена — самое известное и значительное сочинение данного жанра.

Сочинения в Тюмени прозвучат впервые. Их объединяет одно историческое обстоятельство: при первом исполнении (Бетховен – 1806 год, Чайковский – 1893 год) произведения потерпели если не провал, то сильное недопонимание слушателей.

"Я несколько лет не брал в программу Концерт Бетховена, так как не мог найти достойного солиста: этот концерт — вершина исполнительского мастерства для скрипачей. С радостью представляю тюменцам великолепного скрипача Дмитрия Ситковецкого, который является одним из лучших исполнителей концерта Бетховена в мире", — добавил маэстро Шестаков.

Билеты можно приобрести здесь.