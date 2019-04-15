Тюменская область перешла на "цифру"

Тюменская область полностью перешла на цифровое телевещание. Церемония отключения аналогового вещания состоялась 15 апреля.

Цифровое телевидение – современный вариант передачи информации. Телевизионные звук и изображение передается с помощью кодирования сигнала видео. Основными недостатками прежнего были неустойчивый сигнал, помехи, невозможность просматривать несколько каналов одновременно.

"Цифра" обладает защитой от разных помех, обеспечивает качественные звук и картинку. Зритель получает прекрасное изображение, которое не вызывает раздражение из-за разных проблем.

Благодаря переходу на цифровое телевещание 97 % жителей Тюменской области теперь могут смотреть бесплатно 20 федеральных каналов: "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр", "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".

Телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание. Что касается местного телевидения, то "Регион-Тюмень" продолжит выходить в пакете первого мультиплекса. "Тюменское время" останется в аналоге, на "21 кнопке" всех кабельных операторов и в Интернете.

Проживающие в труднодоступных населенных пунктах региона могут подключиться к спутниковому телевидению. Льготникам на покупку соответствующего оборудования выделяются деньги из областного бюджета. Такую компенсацию уже получили около 1,5 тыс. тюменцев.

Получить консультации по подключению специального оборудования для просмотра цифрового вещания, а также вызвать волонтеров можно по телефону региональной горячей линии 8-800-234-35-22. Информация о переходе на "цифру" также размещена на сайте смотри-цифру.рф.