Тюменских малышей ждут на юбилейном чемпионате ползунков

Фото предоставлено пресс-службой проекта

Десятый по счету чемпионат ползунков пройдет в Тюмени 27 апреля. Организаторы надеются, что в юбилейный год желающих побороться за призы станет еще больше.

В турнире, который стартует в 10:00 в спортивном комплексе "Строймаш" (Индустриальная, 49а), смогут принять участие 200 детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет. Соревноваться "спортсмены" будут в трех группах: от 6 месяцев до 1 года, от 1 года до 1,5 года и от 1,5 до 2 лет. Конкурс проводится в рамках федерального проекта "Крепкая семья".

Участникам чемпионата предложат на скорость преодолеть дистанцию в 10 метров ползком. Родителям запрещается вести детей за ручку или подталкивать. Чтобы юные спортсмены не сбили колени, "забег" будет проходить на мягком покрытии.

"Юбилейный чемпионат моих любимых соревнований среди малышей "Ползунки" хотелось бы отпраздновать рекордным количеством участников. Поэтому, дорогие родители, мы ждём ваши заявки!" - поделилась депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта "Крепкая семья", организатор чемпионата Елена Кашкарова,

Заявки на участие принимаются с 15 по 18 апреля по email: sbtmn2017@gmail.com В заявке нужно указать полные ФИО ребенка, возраст (количество лет и месяцев на момент проведения чемпионата); ФИО родителя, который будет с ребенком на чемпионате; контактный телефон. В ответ на заявку вам должно прийти письмо с подтверждением участия или отказом.