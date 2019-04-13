Тюменские аграрии прошли стажировку в Нидерландах

Специалисты тюменской агрофирмы КРиММ прошли стажировку в Нидерландах и планируют внедрять заграничные технологии на своем производстве. Тюменцев заинтересовала линейка продуктов пастеризации, а также голландский опыт в переработке картофеля, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

"Голландия одна из тех стран, где знают, как выращивать и перерабатывать картофель. Мы уже много лет внимательно наблюдаем за развитием их производства, и лучшие практики используем у себя, конечно же, учитывая наши условия", - говорит генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов.

Первоочередной задачей для технологов КРиММа станет создание собственных рецептур.

На новом заводе по переработке картофеля, который откроется в этом году, особое внимание уделят приготовлению собственных аналогов продукции из картофеля, с которой молодые технологи познакомились в Голландии.

"Несомненно, будем экспериментировать. Благо, что в рецептах приготовления картофеля недостатка нет", - отмечает Геннадий Рязанов.