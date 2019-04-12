Подходят ли всесезонные автошины для тюменских дорог?

С наступлением плюсовой температуры в Тюмени автолюбители стали задумываться о смене зимних колес на летние. Некоторые принимают решение о приобретении всесезонных шин, чтобы избежать ежегодного "переобувания". Водитель с 23-летним стажем Дмитрий Васьков рассказал, подходят ли "внесезонки" для тюменских дорог.

"Всесезонные шины обязаны хорошо проявлять себя в жару и морозы, в дождь и гололед. Но все понимают, что это утопия. На них можно ездить, если вы очень аккуратный водитель, не превышающий скорость. Лихой маневр или опрометчивое решение выехать в гололед на трассу могут привести не просто к печальным, а даже трагическим последствиям", - отмечает тюменец.

Начинающих водителей призывают соблюдать некоторые правила при выборе резины. По словам автоэксперта Виталия Фомина, ориентироваться нужно на типоразмер автомобильных колес – показатель, определенный заводом-изготовителем, включающий ширину, высоту и радиус.

"Первые два показателя можно менять, а вот установка колес меньшего радиуса может обернуться чрезмерным расходом топлива и неправильными показателями спидометра и одометра. Больший радиус грозит излишней нагрузкой на двигатель, повышенным расходом топлива либо необходимостью увеличения колесных арок", - прокомментировал он.

Также имеет значение рисунок протектора. Большинству водителей, кто не ездит на максимальных скоростях и совершает вояжи в пределах города или района, подойдут покрышки с симметричным ненаправленным протектором. Они комфортны для каждодневной езды и доступны по цене. Если нередко приходится отправляться на дальние расстояния, лучше выбрать направленный симметричный протектор, который хорошо отводит воду при дождливой погоде и будет держать авто даже на некачественных дорогах. Агрессивным водителям и гонщикам стоит обратить внимание на ассиметричные ненаправленные протекторы: они на порядок дороже, но обеспечивают отличное сцепление с дорогой и держат даже при резких поворотах на большой скорости, пишет "АиФ в Западной Сибири".