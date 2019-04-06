В Молодежном микрорайоне появится новый бульвар

Работы по строительству второй очереди нового бульвара начались в микрорайоне Молодежный деревни Ушакова Тюменского района.
Как рассказали в пресс-службе главы Тюменского района, на объекте предстоит построить более 2,5 км дороги в асфальтобетонном исполнении, полосы движения, как на действующем бульваре, будут разделены газоном. Также запланировано устройство кюветов и наружного освещения улицы.
Кроме того, в рамках проводимых работ будут устроены подъезды к жилым домам № 16, 18, 20, 22, 24, 26. Работы планируется завершить до 15 октября 2019 года.
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