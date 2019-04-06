В Молодежном микрорайоне появится новый бульвар

20:12 06 апреля 2019
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pixabay.com

Работы по строительству второй очереди нового бульвара начались в микрорайоне Молодежный деревни Ушакова Тюменского района.

Как рассказали в пресс-службе главы Тюменского района, на объекте предстоит  построить более 2,5 км дороги в асфальтобетонном исполнении, полосы движения, как на действующем бульваре, будут разделены  газоном. Также запланировано устройство кюветов  и наружного освещения улицы.

Кроме того, в рамках проводимых работ будут устроены подъезды к жилым домам № 16, 18, 20, 22, 24, 26.  Работы  планируется завершить до 15 октября 2019 года.

Теги: благоустройство
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