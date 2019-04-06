Тюменцев приглашают поучаствовать в экологическом дне

Фото: Раздельный сбор отходов в Тюмени| Круговорот

Активисты движения "Круговорот" проведут в Тюмени экологический день 13 апреля. Все желающие смогут сдать вторсырье в пяти пунктах приема. Принимается макулатура, стекло, цветной металлолом, старая бытовая техника, текстиль, даже одежда и амуниция для животных.

Также можно сдать пластик 1, 2, 4, 5 типов. Организаторы обращают внимание, что на переработку не принимают изделия из полипропиленовой пленки (пакеты от круп, макарон, обертки от конфет, шоколада, чипсов и др. подобную упаковку), бутыли для воды 19 литров, вспененный и невспененный полистирол, тетрапаки, изделия из комбинированных пластиков, мягкую упаковку из полипропилена.

Организаторы обращают внимание, что сырье должно быть чистым и рассортированным по видам.

Пункты приема будут работать по следующим адресам:

11.00 – 12.00 – сквер "Молодежный" (ул. В. Гнаровской, 8 к.1).

11.30 – 12.30 – Малыгина, 51.

12.00 – 13.00 – сквер "Комсомольский".

12.30 – 13.30 – большая парковка на пересечении улиц Льва Толстого и Ямской (остановка Болотникова).

13.00 – 14.00 – Газовиков, 30.

Кроме того, 6 апреля пройдет сбор волонтеров в кафе "Поль бейкери", ул. Максима Горького, 42а. На встречу приглашают добровольцев, кто хотел бы присоединиться к движению. 7 марта с 13.00 до 14.00 в экомаркете "Пакета нет" ( Заречный проезд, 41) состоится лекция "Раздельный сбор отходов и ноль отходов в контексте современной мусорной реформы", пишет "Вслух.ру".

Интересующие вопросы можно задать в официальной группе "Круговорота" "ВКонтакте".