В ТюмГУ пройдет акция "Я – донор"

Фото Лиги добровольцев ТюмГУ «ВКонтакте»

Акция "Я – донор" пройдет в Тюменском госуниверситете 24 апреля. Сотрудники и студенты тюменских вузов сдадут кровь в донор-мобиле, а все желающие смогут прослушать познавательные лекции волонтеров-медиков.

"Традиционно акцию мы проводим дважды в год – весной и осенью. Присоединиться к ней могут студенты и преподаватели не только нашего университета, но и других учебных заведений. Первичным донорам нужно предварительно сдать анализы на Станции переливания крови (ул. Энергетиков, 35). Постоянным донорам сдавать анализы необязательно, если с момента последней донации прошло не больше года", - рассказала ИА "Тюменская линия" куратор мероприятия, представитель Лиги добровольцев ТюмГУ Евгения Ошуркова.

Донорская акция проходит в университете не в первый раз. Ежегодно неравнодушные студенты и сотрудники участвуют в акции и спасают жизни. У каждого, вне зависимости от пола и возраста, забирается по 450 мл биоматериала.

"Всех доноров ждет денежная компенсация в размере 570 рублей. Также будет работать Instaбудка, где каждый сможет распечатать свои фотографии. Кроме того, пройдет конкурс, победителям которого достанутся сувениры с символикой тюменского госуниверситета", - добавила Евгения Ошуркова.

Подробнее о времени и месте проведения мероприятия можно узнать на официальной странице Лиги добровольцев ТюмГУ "ВКонтакте".