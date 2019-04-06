"Тюменский бройлер" предложит покупателям летние новинки

Птицефабрика "Продо Тюменский бройлер" обновляет ассортимент к летнему сезону. На прилавках магазинов появятся две новинки: мини-колбаски для детей и котлету для бургеров.
"Потепление у нас всегда связано с выездами людей на природу, поэтому именно направление "гриль" становится наиболее востребованным", - говорит директор птицефабрики Оксана Величко.
По информации пресс-службы губернатора Тюменской области, в прошлом году более пяти тысяч тонн продукции "Тюменского бройлера" были отправлены в другие регионы страны, около 400 тонн в Казахстан.
"Хотя для нас по-прежнему приоритетом остается большая Тюменская область, рынок восточных стран также представляет интерес. Прежде всего, он связан с распространением нашей халяльной продукции. Вообще, что касается продаж мяса птицы за пределы региона, то здесь наблюдается определенный паритет между федеральными торговыми сетями и небольшими магазинами. В 2018-ом продажи распределились примерно поровну. Посмотрим, насколько эта тенденция будет долгосрочной", - говорит Оксана Величко.
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