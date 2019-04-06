Тюменцы могут поддержать землячек на конкурсе "Мисс Россия 2019"

До финала конкурса красоты "Мисс Россия 2019" осталась ровно неделя, впереди конкурсанток ожидают самые сложные испытания. Тюменцы могут поддержать своих землячек в онлайн-голосовании на сайте MISSRUSSIA.RU.

Напомним, Тюменскую область в финале представляют три участницы: тюменка Кристина Баринова, жительница Ноябрьска Дарья Верхотурцева и тоболячка Елена Пановикова. Красавицы сейчас проходят подготовку к конкурсу, посещают фитнес-залы, ездят на фотосессии и экскурсии по Москве, пишет "Мегатюмень".

Чтобы проголосовать за них на сайте MISSRUSSIA.RU, нужно иметь личный аккаунт в социальной сети ВКонтакте или Facebook. Голосовать можно один раз в сутки за одну девушку с одного IP-адреса.