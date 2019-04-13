Тюменские участницы конкурса "Мисс Россия" готовят сюрпризы для жюри

Фото: Инстаграм Кристины Бариновой

Три девушки готовятся представить Тюменскую область в финале конкурса "Мисс Россия – 2019". Каждая из них не только выступит в национальном костюме, но и преподнесет особый сюрприз для членов жюри, пишет "Мегатюмень".

Тюменская студентка Кристина Баринова выйдет на сцену в боярском костюме сибирской куницы и порадует членов жюри сладостями от тюменских кондитеров. Бывшая биатлонистка, жительница Ноябрьска с идеальной фигурой Дарья Верхотурцева планирует поразить зрителей конкурса национальным ненецким костюмом, а жюри - северными сувенирами: вареньем из морошки и ненецкими куклами. Роскошный костюм из меха соболя и песца будет и у тоболячки Елены Пановиковой, которая засветилась в фильме "Тобол" и на творческом конкурсе представит собственноручно нарисованную картину.

Добавим, что на официальном сайте национального конкурса "Мисс Россия 2019" стартовало голосование за понравившуюся финалистку. Из 50 претенденток десять лидеров голосования пройдут в топ-20 на финале конкурса красоты. Отдать свой голос можно на сайте MISSRUSSIA.RU, для этого нужно иметь личный аккаунт в социальной сети ВКонтакте или Facebook. Голосовать можно один раз в сутки за одну девушку с одного IP-адреса.