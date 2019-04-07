В Тюмени стартовал фотоконкурс "Поймай весну"

Фото из группы "Студенческая весна" ВКонтакте

Фотоконкурс "Поймай весну", приуроченный к областному фестивалю "Студенческая весна", проходит в Тюмени. Задача участников - найти элементы наружной рекламы фестиваля, сфотографировать и получить за это призы.

В течение трех недель в разное время в городских автобусах, на остановках, в кафе и корпусах учебных заведений могут появиться афиши Студвесны. Нужно их сфотографировать, а затем выложить в "ВКонтакте" или Instagram. В Instagram необходимо выложить снимок в сторис, отметить аккаунт фестиваля (@studvesna_tmn) и сохранить в "Актуальное". Во "Вконтакте" - разместить фотографию под постом о конкурсе в официальной группе тюменской Студвесны (https://vk.com/studvesna_72).

Организаторы подведут итоги 15 апреля. Самые активные получат брендированные экосумки, свитшоты и билеты на финальное шоу фестиваля.

Серия масштабных шоу-программ Областного фестиваля "Студенческая весна" стартует с 10 апреля. Кастинг для студентов проходит по направлениям "Музыка", "Хореография", "Театр", "Оригинальный жанр", "Мода", по их итогам жюри отберут лучшие номера, участники которых пройдут арт-лабораторию: идеи тюменцев будут дорабатываться с федеральными и региональными экспертами. После студенты покажут свои номера на шоу-программах, пишет "Мегатюмень".

Шоу по направлению "Мода" пройдет 10 апреля в ДК "Нефтяник", театральные номера покажут 11 апреля в МТЦ "Космос", танцоры выступят 15 апреля в ДК "Нефтяник", там же 16 апреля состоится шоу по направлению "Оригинальный жанр". Место шоу по музыкальному направлению уточняется, оно запланировано на 19 апреля.

Состав тюменской делегации, которая представит регион на Российской студенческой весне, объявят на гала-концерте 22 апреля.