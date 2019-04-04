Митрополит Димитрий проведет службу в Благовещенском соборе в Тюмени в честь Благовещения Пресвятой Богородицы

Фото БФ "Золотое детство"

Один из главных праздников православного календаря – Благовещение Пресвятой Богородицы – отпразднуют в Тюмени 7 апреля. В этот день Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий проведет богослужение в уникальном тюменском Благовещенском соборе, который восстанавливают после разрушения в советские годы.

В ежегодном празднике Благовещения примут участие представители регионального отделения Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орел". После проведения божественной литургии (начало в 9:00) состоится крестный ход, а также праздник для всех тюменцев в истинно русских традициях: самовары, сушки, баранки.

По словам руководителя регионального отделения Общества "Двуглавый Орел", председателя благотворительного фонда "Золотое детство" Игоря Ракши, храм Благовещения Пресвятой Богородицы является уникальным: это одна из главных тюменских церквей, символ Возрождения духовных ценностей, уничтоженных в ходе жестоких событий почти 100-летней давности.

С начала 18 века Благовещенский собор располагался на высоком берегу Туры, являлся украшением Тюмени и был её духовным символом. Однако в годы гонений на церковь в 1932 году Благовещенский собор был закрыт, в его здании организован антирелигиозный музей, а в июле того же года он был взорван. Через 300 лет после освящения первого Благовещенского собора, в 2004 году, по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II и архиепископа Тобольского и Тюменского Димитрия началось восстановление Благовещенского собора в сквере Депутатов, однако его строительство было приостановлено.

Около 10 лет благотворительный фонд "Золотое детство" занимается возрождением Благовещенского собора, несколько лет назад к нему присоединилось Общество "Двуглавый Орел". Силами общественников в течение нескольких лет проходят творческие конкурсы, конкурсы детских рисунков, сочинений и эссе, посвященные восстановлению храма. Благодаря участию в этих мероприятиях все больше детей и их родителей погружаются в историю собора, изучают православные традиции, выбирают высокие духовные ценности и нравственные идеалы, становятся благотворителями.

"Устами младенца глаголит истина, и мы видим тому доказательство. Благодаря вкладу детей и их родителей происходит активное возрождение, восстановление храма. Завершение строительства Благовещенского собора приближается, во многом благодаря молитвам, трепетному отношению тюменцев к этой теме, творческим порывам юного поколения, поддержке со стороны власти, общественности, единству людей. Когда мы только начинали работать в этом направлении, в конкурсах фонда "Золотое детство" участвовало лишь несколько десятков человек. На последнем мероприятии с участием владыки Димитрия собралось более 1500 детей!", — рассказал Игорь Ракша.

Активную поддержку восстановлению храма оказывают экс-губернатор Тюменской области Владимир Якушев, глава региона Александр Моор. Игорь Ракша поделился, что одними из самых активных участников стали дети сотрудников правоохранительных органов Тюменской области — УМВД, прокуратуры, таможни, ФСБ и других. И это неудивительно: если священнослужители стоят на страже духовных ценностей, то офицеры физически защищают граждан, родную страну.

Знаковым является то, что именно в день Благовещения Пресвятой Богородицы с благословения митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия в Тюменской области стартует конкурс детского рисунка "Торжество православия, Благовещение и Пасха глазами детей". В нем смогут принять участие ученики воскресных школ и дети школьного возраста со всех приходов Тобольской епархии. Каждый автор творческой работы получит благодарственное письмо и поощрительные подарки, а главным призом для 30 победителей станет экскурсионная однодневная поездка в Тобольск на брендированном поезде в рамках тура "Императорский маршрут". Фото или сканы рисунков можно отправлять до 25 апреля включительно в официальную группу БФ "Золотое детство", загрузив в фотоальбом с названием конкурса. Здесь же можно ознакомиться с подробными правилами конкурса.

Благовещение в православии входит в перечень двунадесятых праздников, то есть двенадцати главных. Его отмечают каждый год в один и тот же день - 7 апреля. В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил ей благую весть - что она станет матерью сына Божия Иисуса Христа. Явление ангела к Марии описано евангелистом Лукой: "Радуйся Благодатная! - произнес Гавриил. - Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами". "Раба Господня; да будет Мне по слову твоему", - был ответ Марии.