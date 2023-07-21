В тюменской деревне открыли новый храм

15:34 21 июля 2023
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В духовно-культурной жизни Аромашевского района состоялось значимое событие: открылся новый культурно-духовный комплекс в деревне Иванова, жемчужиной которого является Храм в честь Прокопия Устюжского Христа Ради Юродивого, сообщил глава района Игорь Власов.

Божественную литургию провел настоятель Храма в честь Покрова Божией Матери с. Аромашево иерей Николай Галочкин, положив начало большого пути.

"Объекты возведены меценатом Натальей Николаевной Рыковой, которая здесь родилась. Появление такого объекта – это результат государственно-частного партнерства. На протяжении нескольких лет была проведена совместная работа по проектированию, строительству и оформлению документации. В населенном пункте, благодаря реализации проекта, появилась дорога с твердым покрытием, пришел газ. Выполнен большой объем работ по благоустройству", - рассказал подробности проекта Власов.

Теги: Аромашево , благотворительность , православие
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