В Тюмени перезахоронили останки Андрея и Евдокии Текутьевых

Церемония перезахоронения останков городского головы и мецената Андрея Ивановича Текутьева и его жены Евдокии Яковлевны пошла в субботу в спасском храме города Тюмени.

Андрей Текутьев был городским головой Тюмени с 1899 по 1911 годы, умер в августе 1916 году, при жизни он завещал похоронить себя в спасском храме, но считалось, что его похоронили рядом с храмом. В мае 2020 года при проведении реставрационных работ в спасской церкви были обнаружены останки. По заключению Российской академии наук было установлено, что это останки мецената, Почетного гражданина города Тюмени городского головы Андрей Ивановича Текутьева.

"Андрей Иванович Текутьев - человек, который действительно повлиял на судьбу нашего города. Он очень много сделал при своей жизни и сегодня наследие Текутьева, его семьи живет с нами. Сегодня он является примером для многих предпринимателей, представителей бизнеса сегодняшнего дня, которые хотят быть похожими на него. Они тоже создают те объекты, которые живут в нашем городе. Они тоже делают подарки горожанам и хотят остаться в истории. Уверен, что сегодняшний день и сегодняшнее событие навсегда будет вписано в истории нашего города. Сегодня мы исполняем последнюю волю Андрея Ивановича, ведь именно на его средства при его непосредственном участии был построен северный придел, где он и завещал себя похоронить", - обратился к участникам церемонии глава города Руслан Кухарук.

Митрополит Тобольский и Тюменский Дмитрий отметил, что Текутьев, его жена являются примерами для подражания ля нынешних поколений, которые радели за город и его жителей, плодами их трудов горожане пользуются и сейчас. "Андрей Иванович Текутьев являет собой пример доброделания подлинного, несмотря, что еще был и головой города, и состоятельнейшим человеком, он не оставлял творить благо для города и для горожан. Это действительно пример во все времена, и отрадно, что сегодня ему по достоинству воздается честь при захоронении. Отрадно и то, что сегодня мы видим, что есть кому подражать, и есть кто подражает этим делам добродетели, возрождая наши святыни в Тюмени, в нашем регионе. И надо слова благодарности сегодня озвучить Андрею Ивановичу Текутьеву, его супруге и, конечно, тем, кто стремится подражать этому примеру в плане творить благо для города", - отметил владыка.

После церемонии прощания гробы с останками Текутьевых разместили в помещении под северным приделом храма.