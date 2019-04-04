Архитекторов и дизайнеров приглашают обсудить создание парка у озера Алебашево

Встреча по поводу создания в Тюмени парка на территории у озера Алебашево состоится 6 апреля в пространстве "Точка кипения" в Технопарке. Команда из пятнадцати архитекторов и дизайнеров проведет дизайн-сессию по итогам открытого обсуждения благоустройства территории, состоявшегося 22 марта.

"Если у вас есть желание, ваша деятельность или сфера интересов связаны с архитектурой, урбанистикой, ландшафтным дизайном, то заполняйте анкету на участие и приходите на обсуждение. Если у вас есть мысли по поводу того, что обязательно должно быть в парке, или, наоборот, чего точно там быть не должно, пишите в группе в комментариях", — сообщают организаторы мероприятия.