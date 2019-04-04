Архитекторов и дизайнеров приглашают обсудить создание парка у озера Алебашево

12:25 04 апреля 2019
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Встреча по поводу создания в Тюмени парка на территории у озера Алебашево состоится 6 апреля в пространстве "Точка кипения" в Технопарке. Команда из пятнадцати архитекторов и дизайнеров проведет дизайн-сессию по итогам открытого обсуждения благоустройства территории, состоявшегося 22 марта.

"Если у вас есть желание, ваша деятельность или сфера интересов связаны с архитектурой, урбанистикой, ландшафтным дизайном, то заполняйте анкету на участие и приходите на обсуждение. Если у вас есть мысли по поводу того, что обязательно должно быть в парке, или, наоборот, чего точно там быть не должно, пишите в группе в комментариях", — сообщают организаторы мероприятия.

Начало дизайн-сессии в 10 часов.

Теги: благоустройство , городская среда , парки , урбанистика
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