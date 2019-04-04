С начала года на тюменских предприятиях погибли 15 человек

За первый квартал 2019 года на предприятиях Тюменской области произошло 60 несчастных случаев на производстве. В результате 15 человек погибли, тяжелый исход у 12 работников, легких несчастных случаев — 33.

Основными причинами травматизма на работе являются нарушения требований безопасности при выполнении работ — 49 случаев, в том числе из-за личной неосторожности — 13 случаев. В ДТП пострадал один человек.

"Если в первом квартале прошлого года получали травмы, будучи в возрасте 30–40 лет, то в первом квартале этого года наиболее травмоопасный возраст — 50–60 лет. Большинство полученных травм по-прежнему составляют повреждения опорно-двигательного аппарата и мягких тканей", — отмечают в Тюменском региональном отделении Фонда социального страхования РФ.

Работодателям напоминают, что сокращение производственного травматизма во многом зависит от мероприятий, направленных на профилактику несчастных случаев на производстве. Эти мероприятия можно провести за счет средств, подлежащих перечислению в виде страховых взносов в Фонд социального страхования. На эти цели в 2019 году Тюменским региональным отделением предусмотрено 162 млн рублей.

Для получения разрешения на финансирование предупредительных мер работодатель должен обратиться с заявлением и документами, подтверждающими обоснованность проведения запланированных мероприятий, в Тюменское РО ФСС РФ по месту своей регистрации в срок до 1 августа 2019 года.