О культовой архитектуре Тюмени расскажут на лекции

Лекция "Культовая архитектура Тюмени XVIII — начала ХХ вв." пройдет в Музейном комплексе Словцова завтра, 4 апреля. Об особенностях и своеобразии тюменских храмов, истории их строительства, о людях, чья жизнь была с ними связана, расскажет историк, краевед Валерий Чупин.

Православных церквей — монастырских, приходских и домовых — в начале ХХ века в Тюмени было 15, до наших дней сохранилось 11. Каждая из них, ныне действующая или утраченная, по-своему неповторима, и история каждой из них — важная страница в летописи первого сибирского города.

Место проведения лекции: ул. Советская, 63. Начало в 18 часов.