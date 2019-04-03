О культовой архитектуре Тюмени расскажут на лекции

Лекция "Культовая архитектура Тюмени XVIII — начала ХХ вв." пройдет в Музейном комплексе Словцова завтра, 4 апреля. Об особенностях и своеобразии тюменских храмов, истории их строительства, о людях, чья жизнь была с ними связана, расскажет историк, краевед Валерий Чупин.
Православных церквей — монастырских, приходских и домовых — в начале ХХ века в Тюмени было 15, до наших дней сохранилось 11. Каждая из них, ныне действующая или утраченная, по-своему неповторима, и история каждой из них — важная страница в летописи первого сибирского города.
Место проведения лекции: ул. Советская, 63. Начало в 18 часов.
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