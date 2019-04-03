Специалисты тюменской туриндустрии сядут за парты

Фото пресс-службы ТМПО

Школа гостеприимства и сервиса совместно с Музейным комплексом им. И.Я. Словцова открывает курсы повышения квалификации для специалистов туриндустрии Тюменской области.

Курс ориентирован на профессиональных экскурсоводов, специалистов въездного туризма по сопровождению групп и делегаций, студентов гуманитарных направлений.

Обучающий проект организован по заказу департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области в рамках реализации государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма".

Начало обучения 16 апреля 2019 года. Занятия пройдут в удобном формате лекционных занятий и практических мастер-классов в залах Музейного комплекса по адресу: г.Тюмень, ул. Советская, 63.

Участие в курсе бесплатное.

Программа состоит из нескольких блоков: теоретические основы создания экскурсоведения; краеведение; технология составления экскурсионного маршрута; психология общения в обслуживании туристов; сопровождение деловых делегаций; ораторское искусство; харизма.

Слушатели курса пройдут практические занятия, ориентированные на получение экскурсионного материала по федеральным и региональным маршрутам: "Императорский маршрут", "Чайный путь — Врата Сибири", "Черное золото Сибири", "Мифы и легенды Тюменского края", "Обзорная экскурсия по Тюмени".

По окончанию курса слушатели получат удостоверения установленного образца. Подробную информацию об участии можно получить по тел. 530-590 или e-mail: info@service-school72.ru. Прием заявок ведется до 7 апреля 2019 года.