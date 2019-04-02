Конкурс по 3D-печати "ВЗДумай" собрал в Тюмени 140 участников со всей страны

В тюменском Технопарке 30 марта прошел финал IV всероссийского конкурса по 3Д-моделированию и 3Д-печати "ВЗДумай". Конкурс проводится по инициативе ЦМИТ "ФабЛаб ТюмГУ" и входит в федеральный перечень мероприятий по развитию интеллектуальных и творческих способностей молодежи. В этом году было принято 456 заявок, в финал вышли 140. Причем тюменцы оказались в меньшинстве - конкурсанты приехали из 103 населенных пунктов, включая Санкт-Петербург, Пермь, Пензу, Ярославль, Самару.

"Наша миссия − собрать всех, кто интересуется 3Д-печатью, чтобы они познакомились, вдохновились и переняли опыт друг друга. Мы стремимся делать так, чтобы люди творили и воплощали в жизнь мечты с помощью 3Д-печати. Это помогает менять мир к лучшему", − уверен руководитель ЦМИТ "ФабЛаб ТюмГУ" Дмитрий Яковлев.

В этом году конкурсантов было больше, вырос уровень работ: многие проекты тщательно проработаны и готовы к реализации, отметил куратор конкурса Владимир Суворов.

Внимание экспертов привлекли проекты медицинского направления − пластичные гипсы, импланты, протезы.

Так, восьмиклассница Анастасия Кудряшова из Самары представила на конкурс протез руки, снижающего стоимость лечения и повышающего его доступность.

Студент педиатрического факультета Артемий Шевченко из Санкт-Петербурга презентовал проект применения 3Д-печати в детской нейрохирургии. Распечатанный на 3Д-принтере череп используется для проведения операции, а лоскуты 3Д-модели - для имплантации части черепа. 3Д-технологии упрощают работу хирургов в операционной и улучшают результаты лечения.

"ВЗДумай" − это очень интересный конкурс, прекрасная возможность для того, чтобы продвинуться в изучении 3Д-печати и ее применении. Это полезно для всех областей жизни − от промышленности и искусства до медицины", − отметил Артемий.

Подарки получили авторы 31 проекта. Главный приз − 3Д-принтер ZENIT − выиграли учащиеся 1 и 3 классов братья Наум и Яков Корякины из Кирова с проектом "Модульная мультистудия". Сертификат от Сбербанка на технику компании Apple получил Владимир Лукин из Екатеринбурга с моделью компьютерной мышки для людей с ДЦП.

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Друзья и партнеры события: Тюменский государственный университет, Фонд содействия инновациям, ZENIT - российский производитель 3Д-принтеров, Сбербанк, Центр робототехники и АСУ ТО, "Школа одаренных" ТюмГУ, портал о 3Д-технологиях 3dpulse.ru, компания АСКОН, REC − материалы для 3Д-принтеров, Творческое объединение "Форсайт", Стримпласт - пластик для 3Д-печати, Мосигра.