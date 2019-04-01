Областная зарядка в Тюмени обещает стать зажигательной

Фото - пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Ежегодная акция "Областная зарядка" в Тюмени в этом году будет приурочена к Году театра. 6 апреля на площади 400-летия Тюмени ее откроет заслуженный артист России, художественный руководитель театра "Ангажемент" Леонид Окунев. На зарядку с горожанами выйдут не только спортсмены, но и актеры.

На площадке у драмтеатра с 13 до 15 часов участники акции увидят выступления регионального центра "Аванпост", команды Академии профессионалов фитнеса, студии танца "Вишня", коллектива "Фитнес 50+", спортивно-оздоровительного комплекса "Дорожник".

На площади будут работать интерактивные площадки: суставной гимнастики (спортивной школы "Алькор"), спортивного танца (центра развлечения и отдыха "Пятый элемент"), основ безопасного интернета (кибершколы "KIBERone"), здорового питания (волонтеров–медиков).

Все желающие смогут стать участниками квеста "За кулисами" и получить призы от официальных спонсоров и партнёров мероприятия: кроссфит-зала "ТAIGA", студии сайклинга "STRELKA", центра "Пятый элемент".

Массовая зарядка станет первым из нескольких этапов акции. Следующим этапом станут зарядки в образовательных организациях и трудовых коллективах области. В Тюмени к акции уже присоединились аэропорт "Рощино", Почта России, Ростелеком, центр "Семья", Институт физической культуры Тюменского государственного университета, Тюменская домостроительная компания.

В течение месяца организаторы также будут принимать на конкурс видеоролики о проведенных зарядках.

Акция "Областная зарядка" проводится в рамках межведомственного проекта "Областной профилактический марафон "Тюменская область – территория здорового образа жизни!", куратором которого является департамент социального развития Тюменской области.